الحلقة 24 من لما كنا صغيرين.. محمود حميدة يقتحم منزل ريهام حجاج لقتلها

تطورات جديدة، شهدتها أحداث الحلقة 24 من مسلسل لما كنا صغيرين، للفنانة ريهام حجاج، والتي تقوم بدور دنيا.

شهدت الحلقة تحولا كبيرا في شخصية يحيى "محمود حجازي"، الذي كان من قبل حاول الإدلاء بأقوال تبرئ حسن "نبيل عيسى"، وتُدين سليم "محمود حميدة"، في قضية قتل نهى "نسرين أمين"، حيث قام بإنكار ما قاله لها من قبل أمام ياسين "خالد النبوي".

اقتحم سليم، منزل دنيا، مستغلًا وجود نسخة احتياطية من مفتاح المنزل بحوزته مسدس، لقتلها والتخلص منها، لتقوم بالاتصال بياسين حتى يستطع إنقاذها، وفور وصوله يكتشف أن الحارس الذي قامت بتعيينه لها نائمًا إثر مخدر، وفور دخوله يسمع صوت صراخها من داخل المنزل بالإضافة لطلق ناري.

مسلسل "لما كنا صغيرينِ"، بطولة ريهام حجاج، خالد النبوي، محمود حميدة، نسرين أمين، نبيل عيسى، هاني عادل، كريم قاسم، محمود حجازي، منة فضالي، أشرف زكي، حسن عبدالله، عبدالرحيم حسن، عماد رشاد، وهلا السعيد، من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد علي.