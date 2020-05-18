الوزراء: إعلان جدول عودة الشعائر الدينية والأنشطة الرياضية منتصف يونيو

توقع المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إعلان جداول العودة التدريجية للحياة لطبيعتها بدءا من منتصف يونيو المقبل.

وقال سعد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "القاهرة الآن" المذاع عبر فضائية "العربية الحدث"، إن هذه الجداول ستشمل شاملة عودة دور العبادة والنوادي الرياضية، مشددًا على أن كل ذلك يخضع لدراسة شاملة حاليًا والإعلان عنها خلال النصف الأول من شهر يونيو والتطبيق سيكون خلال النصف الثاني من الشهر ذاته.

وأكد سعد أن قرار عودة الشعائر الدينية قرار صحي وليس قرارا دينًيا فقط، مشيرًا إلى أن قرار عودة الشعائر يخضع للدراسة وسيتم الإعلان عن ترتيباته في النصف الأول من يونيو.

وتوقع سعد استئناف حركة الطيران نظرًا لأن عددا كبيرا من دول العالم سيبدأ فتح المطارات وتسير رحلات جوية خلال الفترة المقبلة.