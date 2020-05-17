الوزراء: لن نلزم من يسير في الشارع على ارتداء الكمامة

علق المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، على قرار إلزام المواطنين بارتداء الكمامات، مشيرًا إلى أنه تم تأجيل عقوبات عدم ارتدائها من أجل توفيرها بأسعار في متناول الجميع.

وقال "سعد" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري: "شركات الملابس المتوقفة حصلت على تصريح من وزارة الصحة للبدء في إنتاج كمامات القماش، وستباع بسعر في متناول الجميع، والكمامة الواحدة بـ 5 جنيهات أو أقل ويمكن استخدامها على مدار شهر كامل".

وأضاف: "لن نلزم من يسير في الشارع بارتداء كمامة، ولكن ستكون إلزامية في المواصلات العامة والمصالح العامة مع بدء قرارات الحكومة".

وتابع: "ممكن يشتري كمامتين ويلبس واحدة النهاردة ويغسل التانية، واليوم اللي بعده يغسل اللي كان لابسها ويستخدم التانية، بحيث إنه لما ينزل من البيت أو يروح مكان عام لازم يكون لابس الكمامة عشان ميعرضش نفسه للمساءلة"، مؤكدًا صحة استخدام الكمامات القماشية، وأنه تم اتخاذ قرار استخدامها طبقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأضاف: "لم نسمح لمصانع الملابس بانتاج الكمامات القماشية إلا بعد التأكد والحصول على المواصفة القياسية المنضطبة التي تجعل من الكمامة القماشية مساهمة في تفادي الكورونا وتفادي وصول الفيروس لمن يرتدي هذه الكمامات".

وأكد سعد أن سمك طبقة القماش تجعل هذه الكمامات تجعل هذه الكمامات أفضل من الكمامات الورقية التي يتم ارتدائها لـ6 او 8 ساعات.

ونفى سعد الزام من يسير في الشارع بارتداء الكمامات في هذه الفترة على الأقل مشددًا على أن الإلزام والعقوبة تكون في أماكن مثل مترو الانفاق وأن أجهزة الشرطة ستضبط من يتخلف عن ارتداء الكمامة داخل المترو وسيتم تطبيق العقوبة عليه بعد اصدار قرار رئيس الوزراء.

وشدد سعد على أنه سيكون ارتداء الكمامة الزاميًا في كافة المصالح الحكومية في مصر ولن يسمح لأحد بدخول هذه المصالح بدون كمامة.