شاهد.. براءة أحمد مجدي من قتل أيتن عامر في "فرصة تانية"

شهدت الحلقة 21 من مسلسل "فرصة تانية"، والذي تلعب بطولته ياسمين صبري، براءة "زياد" الذي يجسد شخصيته أحمد مجدي من جريمة قتل أيتن عامر داخل شقته، لكنه رغم ذلك يعيش في حالة نفسية غير طبيعية بسبب ما مر به.

وتدور الأحداث حول "ملك"، التي تفقد الذاكرة بعد وقوع حادث أليم لها بسبب صدمتها في خطيبها زياد، وخيانته لها.

"فرصة تانية" يعرض على قنوات "cbc"، و" dmc"، و"on" ، وهو معالجة دراما محمد سيد بشير، وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبرى، وأحمد مجدى، وأيتن عامر، وهبة مجدى، ودياب، وإدوارد، ومحمود البزاوى، وهبة عبد الغني، وسارة الشامى، ومحمد أبو داود، وأحمد الشامى، ونهال عنبر، وعمرالشناوى، ومحمد جمعة وتميم عبده.