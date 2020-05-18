الحلقة 25 من مسلسل الفتوة.. "المعلم عزمي" يعلن وفاة "حسن الجبالي"

الحزن والموت يسيطر على أحداث الحلقة 25 من مسلسل الفتوة، للفنان ياسر جلال، والفنانة مي عمر، والذي يعرض عبر قناة "الحياة"، في الساعة الـ12 منتصف الليل.

تفاصيل الحلقة 25 من مسلسل الفتوة

وبدأت أحداث الحلقة بإعلان المعلم عزمي، أحمد صلاح حسني، موت حسن الجبالي، ياسر جلال، فضلا عن تنصيب نفسه فتوة الجمالية الجديد.

وعقب إعلان موت حسن الجبالي، خيم الحزن وجه زوجته وابنته ووالدته وشقيقته، فضلا عن قهر أهالي الجمالية لرحيله.

وعقب رحيل الجبالي، رفض عزمي إقامة عزاء له بجانب أخذه لشقيقته ليل، مي عمر، من منزل زوجها الفتوة وإعادتها لبيته، وفي الوقت نفسه بدأ يبحث الجميع عن جثمان "الجبالي" دون جدوى.

وانتهت أحداث الحلقة، بعثور بعض الأشخاص على جثمان الجبالي وهو يصارع الموت، بينما اكتشفت زوجته "ليل" أنها أصبحت حامل.

ويُعيد المسلسل، الدراما لعصر الفتوات في حي الجمالية، وذلك من خلال شخصية "حسن الجبالي"، الذي يسعى لنصرة الضعفاء والمساكين، فيما يفرض "عزمي" الذي يجسد دوره الفنان أحمد صلاح حسني، الإتاوات على الناس، وتتوالى الأحداث.

ويشارك في بطولة الفتوة، أحمد خليل، رياض الخولي، إنعام سالوسة، وليلي أحمد زاهر، وكوكبة من النجوم، من تأليف هاني سرحان.