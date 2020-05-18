"شوقي"يوضح خطوات التعامل مع حالات الاشتباه بكورونا داخل لجان الامتحان

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، إن الوزارة قامت باختيار لجان امتحان مناسبة فيها التهوية، وتضم مساحات كافية من أجل أداء طلاب الشهادة الثانوية العامة وكذلك الدبلومات الفنية لامتحاناتهم، وتابع أن هذا أدى إلى زيادة عدد اللجان، ووصل مجموع لجان الثانوية العامة والدبلومات الفنية لـ 5 آلاف لجنة، منوها أنه لن يزيد في أي فصل من فصول هذه اللجان عدد الطلاب عن 14 طالبا إذا لم يكن أقل.

وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، على شاشة "صدى البلد"، أن تلك الإجراءات تأتي لضمان سعة المسافات بين الطلاب، كما أن ذلك سيتم تطبيقه أيضًا في مراكز التصحيح والكنترولات، مؤكدًا أن الطلاب سيدخلون فصول الامتحانات قبل بدء امتحانهم المقرر 10 صباحًا بـ 10 دقائق فقط، مشددًا في الوقت ذاته على ضرورة تواجدهم الساعة الثامنة صباحا.

وتابع :" أي حد درجة حرارته عالية، هناك فصل عزل في كل لجنة فيها فصل، عشان منحرمش الولد أو البنت من أداء الامتحان، وهنسمح له بالامتحان، ولكن بعد الامتحان هناخده بعربية الإسعاف هنشوف سبب ارتفاع الحرارة، هل هو كورونا لا سمح الله ولا شيء تاني، ويبقى فيه تقرير طبي يقولنا هيكمل الامتحانات من عدمه، ولو الطالب مش هيقدر يكمل الامتحانات بسبب كورونا لا قدر الله هنسمح له بدور ثاني بدرجة كاملة لأن مش هيبقى فيه حاجة في يده يعملها".