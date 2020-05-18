وزير التعليم لطلاب الثانوية: "الامتحانات في موعدها.. ماتضيعوش وقت"

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الدولة المصرية كانت حريصة على استكمال العام الدراسي لـ22 مليون طالب، وهو ما حدث بالفعل.

وأضاف سعد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم"، عبر شاشة "إكسترا نيوز"، من تقديم الإعلامي خالد أبو بكر: "الجميع أنهى الامتحان بشكل وآخر، وغدا آخر موعد لاستلام 15 مليون مشروع من المراحل بين الثالث الابتدائي حتى الثالث الاعدادي، والامتحانات الإلكترونية على التابلت لأولى ثانوي نجح فيها 1.2 مليون طالب في الصفين الأول والثاني الثانوي وصححنا 70% منها".

وأردف: "الولاد أثبتوا إنهم قادرين على كل حاجة، وإن شاء الله نعمل معرض للمشروعات"، كما وجه رسالة إلى طلاب الثانوية العامة طالبهم فيها بالتركيز على دروسهم خلال الفترة المقبلة.

وواصل: " كل شيء يمكن عمله، والقرارات النهاردة رأي جماعي ونهائي ولن يتغير فيه أي شيء، ويجب ألا نضيع الـ4 أسابيع القدامة في الأفكار الجديدة، منضيعش وقت كتير في الجدل، ومحتضنين الطلاب بقالنا شهور، ومحدش يضغط عشان نغير، واستغلوا الوقت في المذاكرة.".

وأكمل: "راعينا الطلاب في الأسئلة والتأمين والتطهير، وأسئلة الامتحان في مستوى الطالب المتوسط، والنتيجة هتكون ممتازة إن شاء الله، وبالنسبة للمواد التي لا تدخل في المجموع، ممكن الطالب يسقط بسببها والقانون المصري تعذر إننا نحذفها أو نحولها لأبحاث، والمواد بيخلصوها في نص ساعة ولا تستدعي هذا الحوار".

وحول إمكانية توفير اتوبيسات نقل عام للطلاب، قال وزير التعليم: "عمرنا ما عملنا حاجة زي كده إننا نخصص أتوبيسات لنقل الطلاب، دي حاجة يسأل عليها وزير النقل، مش هنعمل إجراءات استثنائية سنة ونصف لازم كلنا نتعلم التعايش معاه".