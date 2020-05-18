فيديو.. إصابة ياسر جلال بهبوط في الدورة الدموية على الهواء: مش قادر اخد نفسي

أصيب الفنان ياسر جلال بهبوط في الدورة الدموية أثناء حواره عبر برنامج "ZOOM"، مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "القاهرة الآن" المذاع عبر فضائية "العربية الحدث".

وقال جلال: "بقولك يا مدام لميس أنا دايخ شوية من بعد الفطار ومش قادر أخد نفسي وجالي نوع من الهبوط مش عارف".

بينما نصحته الإعلامية لميس الحديدي أن يتناول أي مشروب من أجل علاج الهبوط بينما أخبرها جلال أنه سيرد على أسئلتها في جمل صغيرة ومختصرة.

ويقدم الفنان ياسر جلال مسلسل "الفتوة" ويقوم فيه بدور البطولة ويُعيد المسلسل، الدراما لعصر الفتوات في حي الجمالية، وذلك من خلال شخصية "حسن الجبالي"، الذي يسعى لنصرة الضعفاء والمساكين، فيما يفرض "عزمي" الذي يجسّد دوره الفنان أحمد صلاح حسني، الإتاوات على الناس، وتتوالى الأحداث.

ويشارك في بطولة الفتوة، أحمد خليل، رياض الخولي، إنعام سالوسة، وليلي أحمد زاهر، وكوكبة من النجوم، من تأليف هاني سرحان واخراج حسين المنياوي يعرض عبر فضائية "الحياة".