"عزام" خطيبا لعيد الفطر بمسجد السيدة نفيسة

كلّف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الشيخ يسري عزام، بأداء خطبة عيد الفطر المبارك بمسجد السيدة نفيسة، وهو أحد شباب أئمة الوزارة المتميزين، الذين رشحتهم وزارة الأوقاف للبرنامج التدريبي المتقدم في الأكاديمية الوطنية للتدريب، واجتازوا البرنامج بنجاح.

وحسب بيان وزارة الأوقاف، فعزام أحد الأئمة المتميزين الذين تشرفوا بتكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي لهم، في ضوء دعمه الكبير للشباب من جهة وللفكر الوسطي المستنير من جهة أخرى.

وأوضح بيان الوزارة، أنّ التكليف يأتي في ضوء الدفع بشباب الأئمة المتميزين والتمكين لهم في مفاصل العمل القيادي والدعوي بوزارة الأوقاف.