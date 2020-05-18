انطلاق رابع منافسات محترفي العالم في الألعاب الالكترونية غدا

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة "لاعبون بلا حدود"، تنظيم رابع منافسات محترفي العالم في رياضة الألعاب الإلكترونية، من خلال إطلاق مسابقة خاصة لأحدى الألعاب الإلكترونية الشهيرة، بمشاركة 10 فرق من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، و40 فريقا من مختلف الدول الأوروبية.

وعلى مدار 3 أيام ابتداءً من ‪الثلاثاء المقبل، يتنافس أفضل فرق العالم للفوز باللقب وجوائز يصل مجموعها إلى مليوني دولار (500,000 ألف دولار في اليومين الأول والثاني، ومليون دولار لليوم الثالث) من إجمالي مجموع الجوائز الخيرية التي تصل إلى 10 ملايين دولار، خُصصت لمنافسات محترفي العالم في مختلف الألعاب، ضمن الجهود الدولية للتصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد.

ويختار الفائزون الجهة التي يريدون التبرع لها من ضمن مجموعة من المؤسسات الخيرية العالمية التي تعاونت معها بطولة "لاعبون بلا حدود"، دعما لها في معركتها ضد الوباء العالمي والتي شملت "مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية"، و"اليونيسيف"، و"دايركت ريليف"، و"التحالف العالمي للقاحات والتحصين"، و"الهيئة الطبية الدولية"، و"الاتحاد الدولي للاتصالات".

وتشهد البطولة مشاركة نخبة من اللاعبين المشهورين وأصحاب الجماهيرية الكبيرة والذين سيشاركون في البطولة ومنهم: "ستومبي" و "أيرواكس" من فريق فيتاليتي، و"مونغرال" من فريق فيز كلان، و"باور" من فريق فناتيك، و"أكوا" من فريق كولر إي سبورت، و"ميترو" من فريق ليكويد، و"بينجي فيشي" من فريق إن آر جي، و"مسترسافاج" من فريق هندريد ثيفز.

ومن المنتظر بث مجريات البطولة التي ينظمها الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية بالتعاون مع الشريك التقني شركة ESL مباشرة بـ8 لغات مختلفة، بينها العربية والإنجليزية والإسبانية والبرتغالية والماندرين لمنح ملايين المشاهدين حول العالم فرصة المتابعة والمشاهدة عن قرب، كما يشمل البث حملة لجمع التبرعات للمشجعين الذين يتابعون المباريات بشكل مباشر للمؤسسة الخيرية التي يختارونها.