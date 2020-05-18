بسبب سوء الأحوال الجوية .. مصرع طفل سقط عليه سور في أسوان

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، مساء أمس، آثار الطقس السيئ الذي تعرضت له محافظة أسوان حتى الساعات الأولى من صباح أمس وتمثل في هطول أمطار خفيفة وعواصف ترابية شديدة على أنحاء المحافظة أدت لبعض الخسائر، كما توفى بسببها طفل عمره 5 سنوات- بحسب بيان صحفي صادر عن مكتب العلاقات العامة والإعلام بمديرية أمن أسوان.

وكان بلاغ قد ورد لقسم أول أسوان من الأهالي بوفاة طفل بمنطقة ميدان الزلابية دائرة القسم إثر سقوط جسم صلب عليه. على الفور وجه اللواء هشام فاروق مدير أمن أسوان بانتقال مأمور وضباط مباحث القسم، وبالفحص تبين وفاة الطفل" م.ر"، 5 سنوات، مقيم بالمحمودية، أثناء جلوسه رفقة والده "ر . ش"، 26 سنة، سائق توك توك، بداخل التوك توك الخاص به إثر سقوط جزء من سور أعلى سطح عقار بمحل البلاغ على التوك توك، وذلك نتيجة سوء الأحوال الجوية مما أدى إلى وفاته في الحال متأثرا بإصابته كسر بقاع الجمجمة وتم نقلة لمشرحة أسوان العمومية.

وأكد محافظ أسوان، في تصريحات صحفية، على استقرار حالة الطقس حالياً بمختلف أنحاء المحافظة بعد انتهاء العاصفة الترابية الشديدة، وأشار إلى هناك خسائر في الشبكات الكهربائية نتيجة تعرض بعض أبراج الضغط العالي للسقوط وهو الذي تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن مغذيات محطات الري ومياه الشرب بالبيارة وفطيرة بكوم أمبو وقسطل بنصر النوبة والرمادي بإدفو، لافتاً إلى أنه جاري المتابعة مع جميع الجهات علي مدار الساعة وخاصة مع المهندس سامي وردة رئيس شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء حيث يواصل فرق الصيانة دون توقف أعمال الإصلاح لإعادة الأمور لطبيعتها في أسرع وقت ممكن، ليتوازي ذلك مع الدفع بعربات وفناطيس لتوفير احتياجات الأهالي من مياه الشرب من خلال شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

وكشف "عطية" أن سرعة التدخل السريع من الجهات المعنية ساهمت في احتواء تداعيات العاصفة الترابية التي تعرضت لها المحافظة في العديد من المناطق التي تعرضت لتلفيات في أبراج وأعمدة الكهرباء، لافتاً إلي قيام أطقم العمل بالوحدات المحلية برفع مئات الأشجار والنخيل التي تعرضت للسقوط لتسيير الحركة المرورية علي الوجه الأكمل ، كما تم السيطرة علي حريق بأجران للقش بقرية الحكمة بمشروع وادي النقرة من خلال سيارات الإطفاء التابعة للحماية المدنية .