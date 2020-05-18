الشيخ حسان بـ"الاختيار": لا أعلم حقيقة وجود الشخصية

قال الفنان رشدي الشامي، القائم بدور الشيخ حسان بمسلسل الاختيار، إن ظهوره في المسلسل بذلك الدور قد اعتمد خلاله على النص الموجود في المسلسل مع عدم علمه بحقيقة تلك الشخصية من عدمها.

وأضاف "الشامي" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "8 الصبح"، والذي تقدمه الإعلامية آية جمال الدين، والمذاع على فضائية "DMC"، أن أرض سيناء بها الكثير من أمثال الشيخ "حسان" البطل، والذي جاء مشهد وفاته كأصعب مشهد، موضحا أنه سعيد بردود الفعل الإيجابية التي حصل عليها جراء ظهوره في العمل وحتى مشهده الأخير وهو الإعدام من قبل جماعة إرهابية.

وأكد أن كواليس المسلسل كانت مميزة، حيث اتخذ كافة القائمين على العمل التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا والاطمئنان على فريق العمل، مشيرا إلى أن ظهوره في مسلسل الاختيار في دور بدوي كان الأول: "قمت بمجهود كبير لتقليد اللهجة البدوية، مع الاستعانة بمصحح لهجة".