جنبلاط: الغرب لا يمكن إلا أن يعود إلى أصوله الاستعمارية

غرد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" قائلا: "الغرب لا يمكن إلا أن يعود إلى أصوله الاستعمارية. نشهد اليوم على حرب باردة عالية الخطورة من قبل الغرب تطالب الصين بتعويضات هائلة بحجة أنها مسؤولة عن انتشار وباء كورونا. الغرب يريد الصين سوقا له فقط وتذكروا حروب الأفيون في القرن التاسع عشر واحتلال الصين لتسويق الأفيون"، وفقا لما ذكرته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.

كانت وزارة الصحة اللبنانية أعلنت، أمس، ارتفاع عدد حالات الإصابة بكورونا المستجد إلى 911 حالة بعد تسجيل 9 حالات جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي، إنه لم تسجل أي حالة وفاة جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية، واستمر عدد الوفيات مستقرا عند 26 حالة وفاة.