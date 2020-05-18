إصابة 5 أشخاص في مشاجرة لخلاف على أرض زراعية بأبنوب

أصيب 5 أشخاص في مشاجرة نشبت صباح اليوم، وجرى فيها تبادل إطلاق الأعيرة النارية بين 3 عائلات، بسبب خلاف على قطعة أرض زراعية في أبنوب بمحافظة أسيوط.

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة أبنوب بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة بوقوع مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بشارع غزالي بالبندر دائرة المركز.وعلى الفور، انتقلت قوات من مباحث المركز والإسعاف وتمت السيطرة على الموقف ووقف إطلاق النيران.

وبالفحص والمعاينة، تبين أن المشاجرة بين "بيت محمد حسن عبد العال، وبيت مسلم وبيت نصار" وذلك لخلاف على قطعة أرض زراعية. وأسفرت المشاجرة عن إصابة 5 أشخاص من أبناء العائلات الثلاثة، وتم نقلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعي. وجاري تحرير المحضر اللازم واستكمال الإجراءات القانونية.