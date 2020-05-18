"أونروا" توزع مساعدات على عائلات فلسطينية مهجرة من سوريا إلى لبنان

بدأت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم، بتوزيع مساعدات مالية على العائلات الفلسطينية المهجرة من سوريا إلى لبنان، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وتوجه النازحون الفلسطينيون إلى الأمكان المحددة في المدن والمناطق اللبنانية، لاستلام المعونات المالية التي صرفت لهم عبر المؤسسات المصرفية.

وأشارت أونروا، في بيان، إلى أنها بدأت اليوم بتوزيع المعونات المالية للنازحين الفلسطينيين من سوريا وسيتبع ذلك ابتداء من يوم غد الثلاثاء توزيع معونات مالية على جميع اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في لبنان.