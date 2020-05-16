محافظ الشرقية يقود حملة لضبط غير الملتزمين بالكمامة

قاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، حملة لضبط قائدي سيارات الأجرة والأتوبيسات غير الملتزمين بارتداء الكمامة الواقية من القادمين من القاهرة والعاشر بطريق "بلبيس - الزقازيق"، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال المحافظ، إن الحملة أسفرت عن ضبط 17 سيارة مخالفة، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها وسحب رخصة القيادة وتفعيل قرار تحصيل الغرامة المالية على غير الملتزمين.

كما أمر بتوزيع عدد من الكمامات على سائقي وركاب السيارات غير المتلزمين لاستكمال خط السير، موجها مدير إدارة المواقف بمنع سير السيارات المضبوطة وعدم تسليم رخصها لسائقيها إلا بعد دفع الغرامة المقررة والالتزام بارتداء الكمامه.

وخلال الحملة، أشاد المحافظ بالتزام عدد كبير من سائقي السيارات بتنفيذ قرار ارتداء الكمامه الواقية، موجها لهم التحية والتقدير لوعيهم بتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية التي اتخذتها المحافظة لمواجهه فيروس كورونا المستجد.