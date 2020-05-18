الوفد: فترة ما بعد العيد هي الأخطر لكورونا.. وعلى المواطنين الالتزام

قال المهندس حازم الجندي، مساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، إنّ الإجراءات الجديدة التي اتخذتها الحكومة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد خلال عيد الفطر المبارك، ضرورية وراعت الحفاظ على حياة المواطنين فوق أي اعتبار آخر.

وأضاف الجندي، في بيان، أنّ إجراءات الحكومة خلال أسبوع عيد الفطر المبارك بداية من السبت وحتى الجمعة من الأسبوع المقبل، كافية لتقليل معدلات انتشار الفيروس بين المواطنين والحد من التكدسات.

وشدد على أنّ فترة العيد ليست الأخطر ولكن الخطورة الكبيرة في فترة ما بعد العيد، مع بداية عودة العمل تدريجيا وفتح المحلات والمطاعم طول الأسبوع.

وأشار الجندي إلى أنّ الكرة الآن في ملعب المواطنين أنفسهم، فالإجراءات المعلنة من الدولة كافية لمواجهة الفيروس وتقليل معدلات تفشي العدوى، شرط الالتزام بها من جانب المواطنين.

وأوضح أنّ عدم الالتزام من جانب المواطنين بإجراءات الوقاية وعلى رأسها ارتداء الكمامات الطبية بشكل يومي وتجنب التكدسات، سيؤدي لأزمة كبيرة فيما يتعلق بانتشار الفيروس، مطالبا الجميع بالالتزام بالتعليمات والنصائح الوقائية والاسترشادية للقضاء على الفيروس نهائيا.