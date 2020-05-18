عزل 4 قرى جديدة في المنوفية للحد من انتشار فيروس كورونا

قرر اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية، تطبيق العزل الجزئي على قريتي أبورقبة وجريس التابعتين لمركز أشمون، وكذلك قريتي طنبشا وطوخ طنبشا التابعتين لمركز بركة السبع لمدة 14 يوما للحد من انتشار فيروس كورونا بعد تسجيل هذه القرى عدد كبير من الإصابات بداخلها .

وشمل القرار تنفيذ عزل منزلي للمناطق التي ظهرت بها إصابات، وغلق جميع المحلات التجارية باستثناء الصيدليات ومحلات البقالة مع حظر حركة المرور والمواطنين إلا في حالة الضرورة القصوى ومنح العاملين بالقطاع الحكومي والخاص بهذه القرى طوال فترة الحظر إجازة من أعمالهم لمدة 14 يوما .

على صعيد متصل، كشف الدكتور نصيف حفناوي وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، عن شفاء 212 حالة من الحالات الإيجابية من أبناء محافظة المنوفية والمصابين بفيروس كورونا في مختلف مستشفيات العزل الصحي على مستوي الجمهورية .

وأشار إلى أنه منذ بدء العمل بمركز اليونسكو كمستشفى عزل، تم استقبال عدد 232 حالة وتم خروج 150 حالة من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية .