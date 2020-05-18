انطلاق قافلة مواد غذائية للقرى الأكثر احتياحا بالجيزة

شهد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة انطلاق قافلة مواد غذائية ضمن مبادرة "نتشارك.. هنعدي الأزمة"، والتي أطلقها صندوق "تحيا مصر" لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، وتخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر الأولى بالرعاية والعمالة غير المنتظمة.

وضمت القافلة التي انطلقت من أمام ديوان عام المحافظة، 14 ألف كرتونة مواد غذائية، و10 طن دواجن، و10 طن بطاطس، و2000 كرتونة حلويات، و2000 كرتونة ملابس.

وقال المحافظ، إن القوافل تعكس نموذجًا للشراكة الناجحة بين كل أطراف العمل المجتمعي من حكومة ومجتمع مدني وقطاع خاص.

وأشاد المحافظ بجهود صندوق "تحيا مصر" فى تفعيل مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالسعي نحو توفير حياة كريمة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، ودعم الأسر الأكثر احتياجًا، والعمالة غير المنتظمة، والمرأة المعيلة خاصة فى ظل الأزمة التى سببها فيروس كورونا.