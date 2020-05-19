في نقاط.. دعم الشبكة المصرية للسرطان
كتب:
سماح حسن
07:04 ص | الثلاثاء 19 مايو 2020
تسعى الشبكة المصرية للسرطان، إلى دعم مرضى السرطان في مصر، مع التركيز على سرطان الأطفال، بمساندة من وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج.
نتعرف من خلال السطور التالية، على أخر تطوراتها:
-يشارك في الفعالية أكثر من 400 عضو.
-الشبكة ساهمت في عدة مشروعات طبية داخل مصر، تتعلق بالأورام.
-دعم إنشاء توسعات داخل مستشفى 57357، وتوفير الأدوية والعلاج الكيميائي لمركز فاقوس للأورام.
-إطلاق مبادرة "أكفل طفل" التي تهدف إلى تحمل تكاليف علاج طفل مريض.
-دعم التدريب بالخارج لطلبة السنة النهائية بكلية الطب في الجامعات المصرية المختلفة.
-توفير عقار Mp6 اللازم لعلاج مرضى اللوكيميا.
-دعم تدريب الأطباء مع جامعة هارفارد في مجال سرطان الاطفال، ودعم شهاده JCI العالمية لعدة مستشفيات في مصر.
-الشبكة المصرية للسرطان قدمت دعمًا للمعهد القومي للأورام في القاهرة بـ 1.2 مليون جنيه، عقب الحادث الإرهابي الغادر الذي وقع العام الماضي.
-دعم أسر الضحايا من أفراد الأمن الذين لقوا مصرعهم، جراء هذا الحادث أثناء تأدية واجبهم بكل شرف وإخلاص.