وزيرة الهجرة عن نشر فيديوهات العالقين: الحرب مازالت مستمرة على مصر

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن أزمة العالقين متطورة ولها مستجدات كثيرة، مشيرةً إلى أن القيادة السياسية وجهت بأن المواطن المصري يكونه في أولوية المصرية بصرف النظر عن الخسائر.

وأضافت خلال تصريحات لقناة "النيل للأخبار"، أن الرئيس السيسي أعلن أن مصر لن تترك العالقين في الخارج، ثم بدأت اللجنة المسؤولة عن ملف العالقين، العمل بصفة شبه يومية، للتعامل مع الطلبات.

وتابعت: "تطورت الأزمة مرة أخرى، حيث أصبح هناك مصريين مخالفين للإقامات، سواء في الخليج، والذي انتهى تعاقدهم في الإمارات ودول عربية أخرى".

وواصلت: "وضعنا هذا أمام رئيس الوزراء وقرر بتكليفات من القيادة السياسية على أن نعمل على كل الشرائح".

وأشارت، إلى أنجاح الدولة المصرية في عودة العالقين ضربة قاضية لكل من حاول توصيل رسائل سلبية للمواطنين عن دولته، مثل إبراز الفيديوهات والصور التي من الممكن أن تثير مشاعر المصريين في الخارج.

وتابعت الوزيرة: "الحرب مازالت مستمرة على مصر في أزمة كورونا، بل ازدادت في هذه الأزمة".