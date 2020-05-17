"مكرم": مصريان يتبرعان بــ100ألف دولار و5 ملايين جنيه لـ" تحيا مصر"

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة لشؤون الهجرة والمصريين بالخارج، إن الدولة عملت على تشجيع المصريين بالخارج على التبرع لصندوق تحيا مصر وصندوق 2030، وأضافت أن لدينا نماذج رائعة في التبرع، حيث تبرع تامر هدايات في أمريكا بـ100 ألف دولار، وجميل حليم بـ100 ألف جنيه، وتبرع بيشوي عماد في الإمارات بـ5 ملايين جنيه.

وتابعت الوزيرة أن 5300 مواطن مصري بالكويت كانوا مخالفين للإقامة بجانب المواطنين الذين أنهيت تعاقداتهم وتم نقلهم لمصر، مشددةً على أن الدولة ما زالت تتعامل مع المشكلة. وأضافت خلال حوارها ببرنامج "حوار مسئول"، عبر قناة "النيل للأخبار"، أنه جرى التنسيق بشكل كامل بين وزارة الخارجية المصرية والسلطات الكويتية فيما يتعلق بتوقيت عودة المواطنين إلى مصر.

وأضافت: "استعياب هذه الأعداد الضخمة لم يكن بالأمر السهل، ولكي نرتب بياناتهم لمعرفة الأماكن التي سيقيمون فيها وتوقيتات رحلات الطيران، والبعض استخدم مواقع التواصل الاجتماعي لتشكيك المواطنين في الدولة، وزعم أنها لا تلتفت إلى العمالة، ولكن الرحلات جرى تفعيلها وعاد جميع المصريين من الكويت".

وواصلت الوزيرة: "وزارة الهجرة هي حلقة الوصل بين المواطنين في الخارج ودولتهم، ومصر تستفيد من المصريين بالخارج في كل المجالات، وكانت هناك سلسلة مؤتمرات عقدت بعنوان مصر تستطيع، وتناولت التنمية في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، التعليم، المرأة المهاجرة، والاستثمار، وفي هذه الأزمة الأخيرة كان لا بد من إبلاغ المواطن المصري العالق بالخارج أن الدولة تحتاج إليهم وتقف بجانبهم".