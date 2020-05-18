بسبب دياب.. "مريم" تتخلى عن طيبتها وتهدد زوجها بالخلع في فرصة تانية

تطورت شخصية "مريم"، والتي تجسّدها الفنانة هبة مجدي، على مدار أحداث مسلسل فرصة تانية، حيث تحولت من الزوجة المستكينة المغلوبة على أمرها والتي تتعرض للضرب والإهانة على يد زودها "مدحت"، والذي يقوم بدوره الفنان دياب، إلى امرأة قوية تستطيع الوصول لمعلومات خطيرة عن زوجها وتهدده بالسجن، وذلك بعد زواجه بامرأة أخرى، وقيام "مريم" بضربها وإجباره على تطليق الزوجة الثانية.

تجسّد هبة مجدي، شخصية مريم، شقيقة "ملك" ياسمين صبري، التي كانت تعيش "غضبانة" في منزل والدها بسبب سوء معاملة زوجها لها وابنتها الصغيرة، ولكن تقرر العودة له، بعد إصابة شقيقتها بفقدان الذاكرة، مع تحذير الأطباء من إخبارها بأي أمور قبل الحادث حتى لا تحدث انتكاسة لها، وهو ما يعلم به زوجها "مدحت"، ويساوم "مريم" على العودة له، وإلا سيخبر شقيقتها، وبالفعل تعود "مريم" لزوجها، ويقاطعها والدها.

وتكتشف "مريم" أنَّ زوجها "مدحت" يعمل في تجارة المخدرات، وتستطيع تسجيل مكالماته وتصويره، والحصول على أوراق تدينه، وتهدده، وتجبره على أن يكتب كل ما يملكه لها باسمها، ثم تقدم بلاغا ضده، ويتم القبض عليه، ويتدخل والده الذي كان يعيش في دار مسنين لإنقاذ نجله، من خلال الاستعانة بأحد الأشخاص العاملين معه لـ"يشيل التهمة" مقابل 2 ملايين جنيه.

وفور خروج مدحت من السجن، يتمنى العودة لزوجته مريم وابنته، معبرًا عن ندمه لما اقترفه في حقهما، ولكن دموعه لا تشفع له أمام "مريم"، التي تهدده إما بالحصول على ورقة طلاقها، أو إقامة قضية خلع ضده.

ويحاول والد "مدحت" إقناعه بتطليق زوجته، مقابل التنازل عن حقوقها، بعيدًا عن قضية الخلع.

مسلسل فرصة تانية، بطولة ياسمين صبري، آيتن عامر، هبة مجدي، أحمد مجدي، تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل.

وتدور أحداث مسلسل فرصة تانية حول إصابة "ملك" ياسمين صبري، بفقدان الذاكرة، جراء انقلاب سيارتها، بالتزامن مع زفاف خطيبها السابق "زياد"، من "ريهام" آيتن عامر، التي كانت تلاحقه.