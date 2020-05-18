طقس الثلاثاء حار نهارا بارد ليلا على القاهرة والوجه البحري

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء طقس شديد الحرارة نهارا، والرياح تكون معتدلة، بارد ليلا على القاهرة والوجه البحري.

وعلى السواحل الشمالية يكون الطقس حار نهارا على السواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة نهارا على السواحل الشمالية الشرقية، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، لطيف ليلا.

وعلى شمال وجنوب الصعيد يكون الطقس شديد الحرارة نهارا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، معتدل ليلا على الشمال، مائل للحرارة ليلا على الجنوب، وتتساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة، تكون رعدية أحيانا، على مناطق متفرقة من شمال وجنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء (50% تقريبا) على فترات متقطعة من اليوم.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية جنوبية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 42 29

الإسكندرية 35 24

وادي النطرون 41 24

طنطا 41 28

شبين الكوم 41 28

دمنهور 37 25

بلطيم 34 24

مطروح 30 20

السلوم 33 22

سيوة 42 22

بورسعيد 32 24

دمياط 33 24

الزقازيق 41 25

المنصورة 40 24

الإسماعيلية 42 23

السويس 41 24

العريش 38 23

رفح 37 22

راس سدر 41 25

نخل 40 20

نويبع 39 27

طابا 39 26

كاترين 33 20

الطور 40 27

شرم الشيخ 37 28

الغردقة 38 27

مرسى علم 39 27

الفيوم 42 26

بني سويف 42 27

المنيا 43 28

أسيوط 43 25

سوهاج 43 29

قنا 43 29

الأقصر 43 29

أسوان 43 30

درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية

مكة المكرمة 40 29

المدينة 39 25

الرياض 38 27

المنامة 36 28

أبوظبي 35 26

الدوحة 37 26

الكويت 41 27

دمشق 38 18

بيروت 32 24

عمان 37 22

القدس 36 24

غزة 36 23

بغداد 43 25

مسقط 36 31

صنعاء 28 13

الخرطوم 39 30

طرابلس 22 17

تونس 23 17

الجزائر 22 14

الرباط 28 14