الطقس اليوم الاثنين 18-5-2020 في مصر والدول العربية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم، الاثنين طقس شديد الحرارة نهارا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، لطيف ليلا على القاهرة والوجه البحري، وعلى السواحل الشمالية مائل للحرارة نهارا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، لطيف ليلا.

الطقس في مصر

وأضافت الهيئة أن الطقس على شمال وجنوب الصعيد يكون شديد الحرارة نهارا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، معتدل ليلا.

ويكون هناك أمطار متوسطة، تكون رعدية أحيانا، على مناطق متفرقة من شمال وجنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء (50% تقريبا) قد تصل لحد السيول على فترات متقطعة من اليوم. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية.

الطقس في الكويت

وتتوقع إدارة الأرصاد الجوية الكويتية أن يسود نهارا طقس حار والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 30 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة، فيما يسود ليلا طقس معتدل والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 - 35 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة.

الطقس في الأردن

وتتوقع دائرة الأرصاد الجوية الأردنية، أن يسود نهار تبقى موجة حارة، الأجواء جافة وحارة في المرتفعات الجبلية، وحارة جداً في باقي المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وهنالك فرصة في ساعات النهار لسقوط زخات متفرقة من المطر في أجزاء من المناطق الجنوبية قد يصحبها الرعد أحياناً، الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات قد تثير الغبار في مناطق البادية، وفي الليل تكون الأجواء معتدلة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية، وحارة نسبياً في باقي المناطق، مع ظهورالغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية خاصة في جنوب المملكة، الرياح شرقية خفيفة السرعة.