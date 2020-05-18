"الأورمان" توزع ملابس جديدة على الأسر الأولى بالرعاية في المنوفية

أعلن اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أنّ الجمعية توزع مع حلول عيد الفطر المبارك، ملابس جديدة بالمجان للأسر الأولى بالرعاية في المنوفية.

وأكد شعبان، في بيان اليوم، أنّهم وزعوا الملابس على الأسر في منازلهم حرصًا على السلامة العامة، وتماشيًا مع قرارات الحكومة المصرية ومنظمة الصحة العالمية فيما يخص طرق مواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأوضح شعبان، أنّ الجمعية تهدف من خلال توزيع الملابس الجديدة على الأسر الأولى بالرعاية، لإدخال السعادة على قلوبهم في أيام العيد المباركة، وشمل التوزيع سنتريس مركز أشمون، والعراقية مركز الشهداء، ومنوف.