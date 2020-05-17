1000 كرتونة مواد غذائية توزعها الأورمان للأولى بالرعاية فى مطروح.. صور

وزعت جمعية الأورمان 1000 كرتونة مواد غذائية على الأسر غير القادرة والأولى بالرعاية بنطاق مطروح بالتعاون مع شركة مصر إيطاليا، حيث إستهدف التوزيع قرى أبومرزوق والزويده وقرية شماس، وقرية الفخرى فى مركز ومدينة سيدى برانى والتى تعد القرى الأكثر فقرا بالمحافظة.

وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جميعة الأورمان، إن الجمعية على وشك الانتهاء تمامًا من توزيع كراتين رمضان فى محافظة مطروح على الأسر الأولى الرعاية والأسر الأكثر إحتياجًا وبالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة على مستوى مراكز المحافظة المختلفة لكى تضمن وصول هذه الكميات إلى مستحقيها بشكل فعلى.

وأضاف "شعبان" أن توزيع الأورمان لكراتين المواد الغذائية فى محافظة مطروح هذا العام يشمل 10 آلاف كرتونة مواد غذائية فى جميع عزب ونجوع وقرى فى جميع مراكز المحافظة بالإضافة إلى توزيع 20 ألف كيلو لحوم وذلك بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة فى أنحاء المحافظة.

جدير بالذكر أن جمعية الأورمان بدأت فى نشاطها الخيرى الموسمى فى توزيع كراتين رمضان قبل سنوات من الآن، وضاعفت مؤخرًا الكميات التى كانت توزعها سنويًا بقدوم شهر رمضان المعظم لتوسيع دائرة المستفيدين بعد نجاح الجمعية فى الوصول إلى المستحقين فى كل القرى المصرية تقريبًا وخاصة القرى الأكثر إحتياجًا.