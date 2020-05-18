الأورمان توزع 1550 كرتونة على الأكثر احتياجا بمطروح

أعلنت جمعية الأورمان، توزيع مساعدات غذائية على الأسر المتضررة من تداعيات فيروس كورونا بمحافظة مطروح، ضمن مبادرة "نتشارك.. هنعدي الأزمة"، والتى أطلقها صندوق "تحيا مصر".

وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، اليوم الاثنين، إن المساعدات الغذائية التى وفرها الصندوق وستقوم الأورمان بتوزيعها شملت 1550 كرتونة مواد غذائية، توزع على الأسر الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن التوزيع سيجري فى قرية أبومزهود بمركز برانى، وسيدنا هود بمركز الحمام، وبهى الدين بمركز سيوة، وسيدي شبيب وزاويه العوامية بمركز الضبعة.

من جانبه، أكد المدير التنفيذب لصندوق "تحيا مصر"، تامر عبد الفتاح، أن مبادرة "نتشارك هنعدي الأزمة" تهدف إلى إغاثة الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا بالمحافظة، موضحًا أن التعاون مع جمعية الأورمان يأتى تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة توحيد جهود العمل المجتمعي.

ولفت أن تعاون الصندوق مع الأورمان لدعم غير القادرين بدأ قبل سنوات من الآن، وأثمر عن إعادة تنمية وتطوير العديد من القرى الأشد احتياجًا بجميع محافظات الجمهورية المختلفة، وإغاثة عدد كبير من الأسر الأكثر احتياجًا.