الأورمان تسلم 110 أسرة منازلهم بعد إعادة تطويرها وإعمارها ببني سويف

أعلن اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، اليوم، عن إعادة إعمار وتأهيل ١١٠ منزل للأسر الأكثر احتياجًا فى قرية النواميس مركز الواسطى، ودلهانس مركز الفشن، ونصر جمعه مركز سمسطا بمحافظة بني سويف، مع قرب الاحتفال بعيد الفطر المبارك.

وأكد شعبان أن الإعمار شمل هدم وإعادة بناء و تسقيف وتعريش ومحارة و دهان وسيراميك وتوصيل المياة والكهرباء والادوات الصحية والابواب والشبابيك ضمن مشروع الأورمان لإعادة تأهيل القري الاكثر احتياجاً، مؤكدّا أن الجمعية سلمت البيوت لأصحابها لتدخل الفرحة فى قلوبهم مع حلول عيد الفطر المبارك.

وأشار شعبان إلى أن جمعية الأورمان بمحافظة بني سويف سبق لها ونفذت عدد كبير من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الارامل غير القادرات والاسر غير القادرة كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لاجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الاضاحى.

وأشاد شعبان بالتعاون الوثيق بين الأورمان ومحافظة بني سويف بهدف تذليل كافة العقبات أمام تنفيذ المشروعات التنموية ودعم الأسر الأكثر احتياجًا بانحاء المحافظة، مضيفاً أن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة لمساعداتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من المحتاجين والأيتام بالمحافظة حيث يتم إجراء بحوث ميدانية لحصر المحتاجين من الأسر الأكثر احتياجًا المنتشرة فى أرجاء المحافظة.