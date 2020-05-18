"أوقاف الإسكندرية" تطالب الأئمة بتفعيل الدعوة الإلكترونية

طالب الشيخ هاشم الفقي مدير عام الدعوة بالإسكندرية، بضرورة تفعيل دور الدعوة الإلكترونية في هذه الأوقات التى تم فيها تعليق الجمع والجماعات بالمساجد حتى لا تترك الساحة لأصحاب الفكر المنحرف والمتطرف.

جاء هذا خلال زيارة تفقدية لإدارة شرق ووسط، حيث التقى ببعض أئمة المساجد الكبرى بالمحافظة. وأكد "الفقي" خلال هذه الزيارة على ضرورة التنبيه والإعلان عن قبول الأوقاف للزكاة والصدقات والكفارات وتوزيعها على مستحقيها وفق توجيهات الوزارة .ووجه مدير الدعوة الشكر للأئمة وجميع العاملين بالمساجد والمديرية على جهدهم المبذول.