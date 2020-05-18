عزل 5 مدن عراقية.. والقرار قد يشمل كل المحافظات

أعلن وزير الصحة العراقي حسن التميمي، اليوم، أن السلطات تنوي عزل 5 مدن في نطاق العاصمة بغداد لمدة أسبوعين، نظرا لزيادة الإصابات المسجلة فيها بفيروس كورونا المستجد، ومن المقرر أن يدخل القرار حيز التنفيذ، الأربعاء.

ويشمل الحظر مدن الصدر والحبيبية والكمالية والحرية والشعلة والعامرية، وفقا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية".

وقال التميمي إن قرار الحظر المناطقي التام يأتي استمرارا لجهود الوزارة وكل المؤسسات الرسمية والدينية والاجتماعية في مكافحة فيروس كورونا.

وأضاف أن من بين أسباب القرار الزيادة في أعداد إصابات كورونا في محافظة بغداد بشكل متسارع، مشيرا إلى أن الغاية من الأمر كسر سلسلة انتشار الفيروس لمنع تداعياته الكارثية في حال التفشي.

وجاء القرار بعد انتقادات طالت الإجراءات التي اتبعتها السلطات العراقية خلال الأشهر الماضية، حيث يقول البعض إنها لم تحد من انتشار الفيروس. وأشار وزير الصحة العراقي إلى أن تنفيذ القرار سيترافق مع أكبر عملية للرصد الوبائي الفعال في القطاعات والمحال، إلى جانب التوعية الصحية.