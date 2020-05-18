مطار القاهرة يستقبل 299 مصريا من العالقين في السعودية

استقبل مطار القاهرة الدولي قبل قليل، رحلة الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران الاستثنائية قادمة من مطار جدة بالمملكة العربية السعودية، وتقل 299 مصريا عالقا هناك، بسبب تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية لانتشار فيروس كورونا المستجد، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعادة المصريين العالقين من الخارج.

وكشفت مصادر مطلعة بالوزارة، عن أنّ رحلة الشركة الثانية ستصل في غضون دقائق وتقل 299 مصريا عالقا، مؤكدة أنّ شركة إيركايرو سيّرت هي الأخرى رحلتين إلى مطاري الرياض وجدة بالمملكة العربية السعودية، لإعادة المصريين العالقين هناك، وهما في طريقهما الآن إلى العودة للأراضي المصرية، على أن يتم حجز العائدين بأماكن العزل، لمدة 14 يوما، وفق توصيات وزارة الصحة، للتأكد من خلوهم من عدوى الاصابة بفيروس كورونا.