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محمود مسلم

نتائج إيجابية للقاح أمريكي لكورونا.. والأمل الحقيقي في يوليو

كتب:

وكالات
05:12 م | الإثنين 18 مايو 2020
إجراءات مكافحة فيروس كورونا

إجراءات مكافحة فيروس كورونا

خبر مبشر جديد تأتي به المعامل، اليوم، في إطار السعي الدولي المحموم لتطوير لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد.

فقد أعلنت شركة "موديرنا" الأمريكية عن معطيات "إيجابية" لكن "مؤقتة"، في المرحلة الأولى من التجارب السريرية على مشروع لقاح ضد وباء "كوفيد-19"، وفقا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية"

وجاء في بيان صادر عن مختبرات الشركة، أن اللقاح بدا وكأنه يثير استجابة مناعية لدى 8 أشخاص تلقوه، بنفس حجم الاستجابة التي يمكن رؤيتها لدى الأشخاص الذين أُصيبوا بالفيروس.

وأضاف البيان أن المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، وهي الأهم مع عدد كبير من المتطوعين، ستبدأ في يوليو المقبل.