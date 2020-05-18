نتائج إيجابية للقاح أمريكي لكورونا.. والأمل الحقيقي في يوليو

خبر مبشر جديد تأتي به المعامل، اليوم، في إطار السعي الدولي المحموم لتطوير لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد.

فقد أعلنت شركة "موديرنا" الأمريكية عن معطيات "إيجابية" لكن "مؤقتة"، في المرحلة الأولى من التجارب السريرية على مشروع لقاح ضد وباء "كوفيد-19"، وفقا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية"

وجاء في بيان صادر عن مختبرات الشركة، أن اللقاح بدا وكأنه يثير استجابة مناعية لدى 8 أشخاص تلقوه، بنفس حجم الاستجابة التي يمكن رؤيتها لدى الأشخاص الذين أُصيبوا بالفيروس.

وأضاف البيان أن المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، وهي الأهم مع عدد كبير من المتطوعين، ستبدأ في يوليو المقبل.