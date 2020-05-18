لو هتشتري مستلزمات العيد أون لاين.. نصائح عشان متتعرضش للنصب

مع اقتراب عيد الفطر المبارك، يقبل المواطنون على شراء مستلزمات العيد من كحك وبسكويت وبيتي فور أو ملابس جديدة أو زينة، ويتجه الكثير للشراء إلكترونيا لتجنب الزحام بالمحلات للوقاية من فيروس كورونا.

وقدّم جهاز حماية المستهلك عبر الموقع الرسمي له، عددًا من النصائح للمواطنين لتجنب التعرض للنصب حال الشراء "أون لاين"، كالتالي:

تأكد من العنوان الحقيقي للبائع الذي تشتري منه عبر الإنترنت، ومن رقم هاتفه للتوصل إليه حال كان لديك أسئلة أو مشكلات.

اقرأ الوصف الذي يقدمه البائع عن المنتج قراءة دقيقة، خاصة الملحوظات المكتوبة بخط صغير.

احسب التكلفة الإجمالية الخاصة بسعر المنتج، إضافة لسعر الشحن والتسليم، ليكون لديك علم بالتكلفة الإجمالية للمنتج وتقارنها بأسعار المنتجات الأخرى.

سدد باستخدام البطاقة الائتمانية أو بطاقة الدفع الآجل لضمان أقصى درجات الحماية الاستهلاكية.

تحقق من شروط البيع الخاصة بسياسات استرداد أموالك وتواريخ التسليم.

اطبع سجلات التعاملات التي تعدها على شبكة الإنترنت واحتفظ بها.