55 فندقا يستقبل الزوار المصريين خلال إجازة عيد الفطر

قال هشام الشاعر عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، إنّ عدد الفنادق التي ستستقبل الزوار خلال إجازات العيد يبلغ نحو 55 فندقا.

وأضاف الشاعر، لـ"الوطن"، أنّ الفنادق هي التي ستعمل خلال المرحلة الأولى للتشغيل والتي بدأت من يوم 15 مايو الحالي، بعد حصولها على شهادة الصلاحية من وزارة السياحة والآثار Hygiene Safety، لافتا إلى أنّ تلك الفنادق موزعة على مدن الغردقة وشرم الشيخ والعين السخنة والساحل الشمالي، فضلا عن فنادق محافظة القاهرة الكبرى.

وأشار إلى أنّ قرارات مجلس الوزراء الخاصة بتطبيق حظر التجوال خلال أيام عيد الفطر المبارك، من الساعة 5 مساء وحتى 6 صباحا، لن تؤثر على إقبال المواطنين على السفر لقضاء إجازاتهم بالمدن السياحية المصرية، وتابع: "سيبدأ سفر المواطنين للمدن السياحية بداية من يوم الوقفة وصباح أول أيام عيد الفطر المبارك بسياراتهم الخاصة".

وأضاف أنّ الزوار الموجودين بالفندق لن يسمح لهم بمغادرة الفندق بعد الساعة الـ5 مساء، إذ يقضون فترة حظر التجوال داخل أروقة الفندق، مشيرا إلى أنّ جميع الفنادق التي ستستقبل الزوار حريصة على تنفيذ الضوابط التي اقرتها الدولة للتشغيل، حتى تنجح التجربة وتبدأ الحركة السياحية في العودة من جديد للمدن السياحية، موضحا أنّ تلك الفنادق لا تضع المكسب المالي ضمن أولوياتها خلال الفترة الحالية.

من جانبه، طالبت غرفة شركات السياحة، أعضائها، بعدم حجز أي فنادق للزوار المصريين غير حاصلة على علامة السلامة الصحية Hygiene Safety، وأن تكون مستوفية للاشتراطات المطلوبة للسلامة الصحية.

وكانت الحكومة وافقت على عودة الفنادق لاستقبال الزوار المصريين بداية من منتصف مايو الحالي، بحد أقصى 25% من الطاقة الاستيعابية للفندق، فيما أعلنت وزارة السياحة والآثار، أنّ عدد الفنادق التي تقدمت بطلبات للعمل بلغ نحو 172 فندقا حتى الآن.