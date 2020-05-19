يعاد استخدامها لإجراء أبحاث في الفضاء.. معلومات عن الطائرة "اكس-37 بي"

أطلق سلاح الجو الأمريكي بنجاح، طائرة فضائية مسيّرة، من طراز "اكس-37 بي"، من قاعدة كاب كانافيرال في فلوريدا، في مهمة من المقرر أن تستمر عدة أشهر، ستخصص لإجراء تجارب علمية.

وستمضي الطائرة الفضائية المسيّرة، أشهرا في المدار، لإجراء تجارب سيتم خلالها توجيهها عن بعد، إثر إطلاقها بواسطة الصاروخ "أطلس 5"، بحسب "سكاي نيوز".

وستضع الطائرة الفضائية، في المدار قمر اصطناعيا صغيرا أطلق عليه تسمية "فالكونسات- 8"، لإجراء أبحاث إضافية، وفق ما أوضحت وزيرة سلاح الجو، باربرا باريت، في وقت سابق من الشهر الحالي، كاشفة تفاصيل عن مهمة كانت قبل ذلك مشروعا فائق السرية.

وقالت باريت التي ترأس أيضا قوة الفضاء الأمريكية إن هذه المهمة "ستشهد تجارب أكثر من أي مهمة سابقة"، موضحة أن التجارب ستتضمن: اختبار تأثيرات الإشعاعات على البذور ومواد أخرى، وتحويل الطاقة الشمسية إلى طاقة موجات صغيرة يمكن تحويلها إلى الأرض.

أبرز المعلومات عن الطائرة "اكس-37 بي"

- الطائرة المسيّرة أشبه بنسخة مصغّرة من مكوك فضائي.

- برنامج الفضاء الأمريكي أخرج هذا النوع من المركبات الفضائية من الخدمة عام 2011.

- يبلغ طول الطائرة 9 أمتار.

- يبلغ عرضها مع الجناحين 4,5 أمتار.

- بدأت رحلاتها عام 2010 حيث بقيت في المدار لفترات أطول.

- انتهت المهمة الأخيرة للطائرة في أكتوبر حيث أمضت 780 يوما في المدار، مما رفع الفترة التراكمية التي قضتها في المدار إلى 2865 يوما.