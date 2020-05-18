علي جمعة: أقسى ما فعله الخضر هو قتل الغلام

تحدث الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء، عن قصة نبي الله موسى والخضر، وذلك خلال لقائه مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "مصر أرض الأنبياء" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري.

وقال جمعة إن قصة الخضر وموسى تعلمنا أن لكل ظاهر باطن وأن نضيف الباطن للظاهر، مشيرًا إلى أن هناك مناهج باطلة للباطن محذرًا من الاعتماد الكامل على الباطن أو الاعتماد على الظاهر مشددًا على ضرورة ضم الباطن على الظاهر.

وأوضح جمعة أن أقسى ما فعله الخضر هو قتل الغلام لافتًا إلى أن الغلام كان يبلغ عمره قرابة 17 سنة وظهرت عليه معالم الفساد وإتعاب والديه، مرحجًا أن الله أوحى إلى الخضر بهذا الغيب باعتباره نبيًا وليس وليًا كما يعتقد البعض.