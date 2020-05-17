علي جمعة: الله عاتب سيدنا موسى لأنه قال أنا أعلم أهل الأرض

قال فضيلة الشيخ علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إنّ أحد الأشخاص من بني إسرائيل سأل سيدنا موسى "من أعلم أهل الأرض يا موسى؟"، فقال له: "أنا"، لافتا إلى أنّه كان ينبغي عليه أن يقول "الله أعلم"، لأنّه فوق كل ذي علم عليم، ولأنّه لم يحط بعلم بين السماء والأرض.

وأضاف جمعة، خلال برنامج "مصر أرض الأنبياء"، المذاع على شاشة التلفزيون المصري، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أنّه عندما قال سيدنا موسى هدا عاتبه الله: "ربنا لما النبي من دول يعمل حاجة ممكن يكون في أحسن منها بيحصل شيء من العتاب".

وأشار عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إلى أنّ الله عز وجل قال لموسى: "نسبت العلم لنفسك، ولم تنسب العلم إلي، بل إنّ هناك من هو أعلم منك"، فقال له: "أريد يارب أن أراه"، موضحا أنّ سيدنا موسى محب للتعلم وليس عنده حقد أو حسد، وتلك هي أخلاق الأنبياء والأولياء والأصفياء.