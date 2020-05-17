هل الخضر ويوشع بن نون أنبياء؟.. علي جمعة يجيب

قال فضيلة الشيخ علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إنّ البعض يتساءل هل سيدنا الخضر كان نبيا أم وليا؟، موضحا أنّ هناك قولان ولكل قول فائدة في استنباط الأحكام والاستفادة من القصص الرائعة، والذي وراءه ما وراءه لأن كثير من الناس ممن تمسك بالظواهر، ضلوا وأضلوا لعدم إدراكهم النموذج الحي الموجود في القرآن.

وأضاف جمعة، خلال برنامج "مصر أرض الأنبياء"، المذاع على شاشة التلفزيون المصري، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أنّ الله عز وجل سمح لسيدنا موسى الذهاب لسيدنا الخضر للتعلم منه، لافتا إلى أنّ الفتى الذي صاحب سيدنا موسى هو يوشع بن نون.

وأكد عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أنّ أغلب أهل الكتاب يقولون إنّه نبي "كل اليهود بيقولوا إنّه نبي حتى اللي بيقولوا مفيش نبي بعد موسى قالوا إلا يوشع"، مشيرا إلى أنّ يوشع جاء من نسل سيدنا يوسف، بينما سيدنا موسى جاء من نسل "لاوي".