الصين: سنرسل فريقا إلى إسرائيل لإعادة جثمان سفيرنا

قالت السلطات الصينية، إنها سترسل فريقا إلى إسرائيل لإعادة جثمان سفيرها، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وكانت الحكومة الصينية، تراجعت في وقت سابق عن قرارها إرسال محققين إلى إسرائيل للتحقيق في وفاة سفيرها في تل أبيب، "دو وي"، وذلك لقبولها بشكل موثوق نتائج التحقيقات الإسرائيلية الأولية التي قالت إن وفاته كانت طبيعية.

وبحسب مصدر دبلوماسي إسرائيلي، فإن الخارجية الإسرائيلية، أبلغت نظيرتها الصينية بأن تحقيقاتها الطبية والشرطية، أجريت بحضور رجال السفارة الصينية في تل أبيب، وخرجت باستنتاج قاطع يقول إن "دو وي"، توفي جراء سكتة قلبية مفاجئة انتابته وهو نائم في بيته في "هرتسليا"، شمال تل أبيب، وفقا لما نشرته صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية.

وأضاف المصدر أن الدبلوماسية الصينية درست التقارير الإسرائيلية الطبية بشأن هذه الوفاة، فاقتنعت بأنها موثوقة، فألغت قرارها إرسال طاقم تحقيق إلى إسرائيل، وبدأت إجراءات نقل الجثة.

كانت وفاة السفير ألهبت موجة من المنشورات التي تدخل في باب "نظريات المؤامرة"، فتربط بينها وبين ما حصل يوم الخميس الماضي، أي قبل الوفاة بثلاثة أيام، إذ حضر إلى إسرائيل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، وأعرب عن قلقه من تطوير واتساع الاستثمارات الصينية في إسرائيل.