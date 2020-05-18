علي جمعة: كثير من العلماء والفقهاء يقولون إن "الخضر" حي يرزق

قال الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء، إن كثيرا من العلماء والفقهاء والأولياء يقولون إن "الخضر" حي يرزق.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "مصر أرض الأنبياء" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أن حياة الخضر محل خلاف، وتعددت الآراء حول حياته حيث هناك رأي يقول إنه حي وأن حياته هي نوع من أنواع جدلية الخير والشر فإنه يعيش كما يعيش المسيح الدجال، ومخلد كما يعيش إبليس من الجن، معتبرًا أن هذه الآراء غيبية.

وأوضح جمعة أن ابن حجر العسقلاني تكلم عن الخضر في كتابه "الإصابة في تمييز الصحابة" ومال إلى أن الخضر، مشددًا على أن جدلية الإيمان بحياته من عدمه لا يخرج من الملة.