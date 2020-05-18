الحلقة 25 من مسلسل حب عمري.. النيابة تطعن على براءة عيسى من قتل ياسر

يشتعل الصراع بين سارة (سهر الصايغ)، وعيسى (هيثم شاكر)، بعدما ذهب إليها ليعرض عليها 2 مليون جنيه، إضافية، لتترك الشركة لرانيا (منة فضالي)، إلا أنها تتمسك بها وتؤكد له أنها مكافأتها في الدنيا، وهو الأمر الذي يرفضه في أحداث الحلقة 25 من مسلسل حب عمري.

ملخص الحلقة 25 من مسلسل حب عمري

تتعرض داليا (ديانا هشام)، لإرهاق شديد يعرضها لنزيف، وعندما تستفيق تجد أن وسيم (تامر فرج)، بجانبها، وأنها يجب أن تلازم السرير مع الراحة التامة.

تتفق سارة، مع نعيم (أحمد كرارة)، على مشاركته من الباطن بعدما رفض عيسى ورانيا مشاركته في المناقصة التي عرضها عليهما عن طريق سارة.

يصارح عيسى، رانيا، بحبه لها، وأنه يريد أن يتزوجها، إلا أنه يعلم أن والدتها (عبير منير)، لن توافق لأنها ترى أنه قاتل ابنها، ويخبرها بأن والدتها ذهبت إلى سارة، لتقنعها بالبقاء في الشركة.

ويفاجيء سالم المحامي (شريف أبو هميلة)، عيسى، بأن النيابة طعنت على حكم برائته من قضية قتل ياسر (محمد عادل)، وستستأنف تحقيقاتها.

وأثناء التحقيق مع عيسى، يصر على أنه لم يحضر الفرح، إلا أن النيابة تواجهه بأن أحد الكهربائيين الذين كانوا متواجدين في المكان يتعرف عليه ويؤكد أنه كان في الفرح ليلة الحادث.

ويخبر عيسى، رانيا، بما حدث معه في النيابة، وأنه خائف من عودته للسجن مرة أخرى، فتخبره بضرورة مقابلته للمحامي فورا، لمعرفة كيفية سير الأحداث.

مسلسل حب عمري

المسلسل قصة وسيناريو وحوار فداء الشندويلي، وإخراج عبدالعزيز حشاد، وبطولة هيثم شاكر، منة فضالي، حمادة بركات، حنان سليمان، سهر الصايغ، وسامح الصريطي، ويدور حول قصة حب تجمع شابا وفتاة لكنها تمر بالكثير من العراقيل والمصاعب.

موعد عرض حب عمري

يعرض المسلسل على قناة "روتانا دراما"، يوميا في الساعة الخامسة مساء.