شعبة «لعب الأطفال»: معرض «كانتون» الصيني سينعش نشاط الاستيراد في مصر

توقع أسامة سعد جعفر رئيس شعبة لعب الأطفال بالغرفة التجارية للقاهرة، المشاركة في معرض "كانتون" الصيني، منتصف يونيو القادم، مؤكدا أن نسبة مشاركة المستوردين المصريين في المعرض هذا العام، والذي يبدأ منتصف يونيو القادم، ستتجاوز 97% "أون لاين".

يأتي هذا بالتزامن مع استئناف العمليات الاستيرادية منذ شهرين تقريباً، حيث تم السماح للمصانع بالعمل فى الصين والتشغيل لها منذ 17 فبرايرالماضى، ولكن وفق اشتراطات صحية وتأمينية، ولا يتم السماح ببدء تشغيل المصنع إلا للملتزمين بتنفيذ تلك الاشتراطات، بحسب تصريحات "جعفر".

وأضاف لـ"الوطن"، أنه تم فتح جزئي لبعض الأسواق التجارية مثل "الفوتيان" فى مدينة "إيوو" وبعضها تم تأجيل إعادة تشغيله أبريل الماضى، مثل أسواق الإلكترونيات فى "شنزين".