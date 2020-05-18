محافظ الأقصر يشهد انطلاق ثالث قوافل "مصر الخير" لإفادة 73 ألف مواطن

شهد محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، اليوم، انطلاق أعمال القافلة الثالثة لمؤسسة "مصر الخير"، من أمام ديوان عام المحافظة ، والتي تستهدف توزيع 12500 كرتونة مواد غذائية على المستحقين داخل المحافظة، وذلك بحضور نائب المحافظ محمد عبدالقادر خيري، ووكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر محمود فاروق، وممثلي مؤسسة مصر الخير.

يذكر أنه يبلغ عدد المستفيدين من القافلة 73800 مواطنا، على مستوى المراكز السبعة التابعة للمحافظة، بعدد جمعيات أهلية مشاركة يبلغ 68 جمعية، وعدد متطوعين مشاركين يبلغ 215 مشاركا، وذلك بالتنسيق بين مؤسسة "مصر الخير" ووزارة التضامن ووزارة الشباب والرياضة ومحافظة الأقصر.