برلماني يقدم طلب مناقشة حول امتحانات الثانوية وتطبيق احترازات كورونا

تقدم الدكتور سمير أبو طالب عضو مجلس النواب عن دائرة مركز سمالوط، اليوم الإثنين، بطلب مناقشة عامة لإدراجه بجدول أعمال المجلس لاستيضاح سياسة الحكومة حول الإجراءات الاحترازية في ظل أزمة جائحة كورونا لأداء امتحانات الثانوية والدبلومات الفنية ومناقشة الخطة التي تم وضعها والإجراءات الاحترازية لمواجهة تلك الأزمة وحماية كل من الطلبة والمدرسين منعا لانتشار وباء كورونا وإحالته إلى لجنة مشتركة لعقد جلسات استماع لمتابعة التوصيات والمقترحات.

أوضح نائب سمالوط أن الامتحانات في ظل الأزمة التي تشهدها جائحة كورونا أصبحت بمثابة شبح مرعب لكافة الطلبة وأولياء الأمور فلا بد أن يتم إيجاد أفضل المقترحات وتنفيذها لتنظيم الامتحانات في ظل الظروف الراهنة ومنع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا.

أضاف أبو طالب لا بد من عمل لجان بإشكال جديدة والأفضل أن تكون في أماكن مفتوحة تراعي المسافات والتهوية والتعقيم والكشف على الطلاب والمشرفين والمراقبين والمديرين على حد سواء.

وأضاف نائب المنيا: هناك مشكلة المواصلات للطلبة والمدرسين والمراقبين فيجب مراعاة ذلك وتوفير وسائل مواصلات لهم منعا للتزاحم والتكدس وتوزيع الكمامات والمطهرات على الجميع بدون مقابل وتأمين المدارس ومنع التجمهر من أولياء الأمور خارج اللجان لذا فاننا نتقدم بطلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة.