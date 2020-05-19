47 مشروعا صناعيا و30 كوبري.. موعد الانتهاء من تنفيذ محور سمالوط

47 مشروعا صناعيًا، منها 30 كوبري، أهمها كوبري على الطريق الصحراوي الشرقي، وآخر أعلى نهر النيل، كوبري على ترعة الإبراهيمية، وسكة حديد القاهرة أسوان والطريق الزراعي الغربي، كوبري على الطريق الصحراوي الغربي، 17 نفقًا، لتفادي التقاطعات مع الطرق الفرعية والترع والمصارف، هذا الإنجاز سيتحقق في محور سمالوط على النيل، أكبر المشروعات القومية التي يتم تنفيذها في المنيا، لإحداث تنمية كبيرة بالمحافظة، ذات الـ6 ملايين نسمة.

بحسب وزارة النقل، فأن مخطط الانتهاء من تنفيذ المحور نهاية شهر يونيو المقبل، وتبلغ تكلفته الإجمالية 1.5 مليار جنيه، وطـوله 24 كم، وعرضه 21 مترًا، بعدد 2 حارة مرورية، بعرض 7.5 متر لكل اتجاه.

وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، يرافقه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، والدكتور محمد محمود أبوزيد نائب المحافظ، تابعوا معدلات تنفيذ الأعمال الصناعية (الكباري والأنفاق) وأعمال الطرق.

وأكد الوزير، على ضرورة الانتهاء منه وفقا للجداول الزمنية المحددة وأن تتم كافة الأعمال بهذا المشروع الحيوي الهام وفقا لقياسات الجودة العالية، مع ضرورة استمرار اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية اللازمة، لمواجهة فيروس كورونا واتخاذ كافة التدابير والاجراءات التي تحافظ على سلامة العمال والمهندسين العاملين بالمشروع.

وأكد وزير النقل، على الأهمية الكبيرة للمحور، مشيرا إلى أنه سيساهم في ربط الطريق الصحراوي الشرقي بطريق (القاهرة- أسيوط) الصحراوي الغربي، عابرا نهر النيل والطريق الزراعي الغربي (القاهرة– أسوان) شمال مدينة سمالوط.

وقال: إن المحاور التي يتم تنفيذها ستساهم في ربط الطرق الرئيسية شرق وغرب النيل، وتوفر الوقت واستهلاك الوقود وتكلفة النقل، لافتا إلى أنه بدء من 30/6/2014 وفي ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتقليل المسافات البينية بين محاور النيل الى 25 كيلومترا، لتسهيل الحركة وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة، بحيث يكون المحور عرضي متكامل يربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل وليس مجرد كوبري على النيل، وتم التخطيط لإنشاء عدد (21) محورا جديدا على النيل، تضاف على محاور وكباري النيل القائمة، ليصل إجمالي المحاور والكباري على النيل، (59 كوبري).

ولفت إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ وافتتاح عدد (7) محاور على النيل (تحيا مصر– طلخا الجديد– بنها الجديد– الخطاطبة– بنى مزار– طما– جرجا)، وجار تنفيذ عدد (8) محاور (حلوان– عدلى منصور– سمالوط– ديروط– قوص– كلابشة– دراو– بديل خزان أسوان)، بالإضافة إلى المرحلة المستقبلية، التى تضم عدد (6) محور (شبراخيت– سمنود– عمروس– الفشن– منفلوط– أبو تيج).