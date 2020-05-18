رفع درجة الاستعداد لتطبيق قرارات "الوزراء" في عيد الفطر بالأقصر

أعلنت محافظة الأقصر، أنه تم رفع درجة الاستعداد على مستوى مراكز المحافظة، لتنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الوزراء الخاصة بالإجراءات التي سيتم تطبيقها خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك، والتي تأتي في ضوء الاجراءات الوقائية والإحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أعلن أنه سيتم اعتباراً من يوم الأحد المقبل 24 مايو وحتى الجمعة 29 مايو غلق جميع المحال والمولات التجارية، وكذلك المطاعم والأماكن التي تقدم الخدمات الترفيهية، والمتنزهات والشواطئ والحدائق العامة؛ وذلك بهدف الحد من انتشار الفيروس، ويصاحب ذلك حظر حركة المواطنين بدءاً من الساعة الخامسة مساءً وحتى السادسة من صباح اليوم التالي، مشيراً إلى أنه سيتم إيقاف وسائل النقل الجماعي أيضاً خلال هذه الفترة، وكذلك أتوبيسات الرحلات ووسائل النقل الجماعية بين المحافظات، وذلك من أجل الحد من حركة المواطنين، سعياً لتحجيم انتشار الفيروس بين المواطنين.

ومن جانبه أكد محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، أنه سيتم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المحافظة مرتبطة مع غرف عمليات فرعية على مستوى مراكز المحافظة، لمتابعة تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء التي تستهدف الحد من الاختلاط بين المواطنين في الشوارع والميادين والأماكن العامة خلال فترة إجازة العيد.

وأوضح محافظ الأقصر أنه سيتم اتخاذ الإجراءات التي سبق اتخاذها خلال فترة أعياد الربيع، والتي تشمل إغلاق منطقة كورنيش النيل والمتنزهات والحدائق والأماكن الترفيهية وإيقاف المراكب والمعديات والملاحة النهرية خلال فترة إجازة العيد، كما سيتم إغلاق المقابر على مستوى مراكز المحافظة لمنع تجمعات المواطنين بها تجنباً لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد وحفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

وتهيب المحافظة بالمواطنين الالتزام بالتعليمات وتفهم طبيعة المرحلة التي تحتم الالتزام التام بكافة التعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء حرصا على صحة وسلامة وأمن وأمان المصريين من أجل العبور من تلك الأزمة بسلام.