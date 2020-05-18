شباب سفاجا يطلق هاشتاج "انجدونا بسبب نقص المياه".. والمغربي: الدفع بسيارات لسد العجز

فعل عدد من الشباب بمدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر هاشتاج "انجدونا أزمة بسبب نقص مياه الشرب بسفاجا"، على صفحات "فيس بوك" وذلك بسبب مواعيد تأخر ضخ المياه والتي تصل لمرة واحدة كل ثمانية أيام.

قال ناصر حسن، أحد شباب مدينة سفاجا، لـ"الوطن" متحدثا عن مشكلة نقص المياه وتأخر الضخ في عدة مناطق بالمدينة، مشيرا إلى أن الأزمة تأتي بالتزامن مع دخول فصل الصيف والتي يتم الضخ فيها على فترات تتراوح ما بين 8 إلى 9 أيام، مضيفا أن عدد من المواطنين حرروا تلغراف إلى غرفة شكاوى مجلس الوزراء يتضررون فيه من عدم تجديد خط مياه سفاجا قنا والذي يغذي المدينة.

ومن جانبها، أشارت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، لـ"الوطن"، أنه تم الدفع بسيارات مياه شرب لسد العجز في خزانات الأهالي وذلك نتيجة لضعف ضخ المياه خلال الفترة الماضية لافتة أنه بسبب مشكلة قطع الكهرباء تم ترحيل موعد الضخ في جميع المناطق إلى اليوم التالي.

وأضافت أنها عقدت اجتماع مع رئيسي شركة الكهرباء و مياه الشرب بسفاجا، ومناقشة توفير مشرف من شركة المياه في كل منطقة لمتابعة عملية الضخ والتحكم فيها، مؤكدةً أن موعد الضخ سوف يكون في ساعات النهار بقدر المستطاع.

كما عقدت المغربي اليوم الاثنين، اجتماعا مع شباب المدينة لبحث وإيجاد حلول لمشكلة ضخ المياه بالمدينة وذلك في إطار حرص الدولة على نشر ثقافة الحوار الديمقراطي ودمج الشباب للعمل التطوعي والخيري، تم مناقشة تفعيل دور الشباب في حل مشكلة ضخ المياه لمناطق سفاجا من خلال تشكيل لجنة شعبية من كل شاب يكون مسئول عن متابعة ضخ المياه بكل منطقة وإبلاغ شركة مياه الشرب والصرف الصحى والوحدة المحلية لسرعة إنهاء اي مشكلة.