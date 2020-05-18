خلال مايو.. صرف 43 مليون جنيه سلع تموينية بالأقصر

أعلن الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية الأقصر، شن المديرية حملات تموينية خلال النصف الأول من شهر مايو الجارى، للمرور على المخابز البلدية والأسواق والمحلات التجارية، وبرفقته إدارة التجارة الداخلية وإدارة الرقابة التموينية والإدارات التابعة للمديرية، وذلك لمتابعة توافر السلع واحتياجات المواطن خلال شهر رمضان الكريم.

وأوضح صلاح، أنه تم تحرير 188 محضر ومخالفة تموينية عن الفترة من 1 حتى 15 مايو ضد المخابز والمحلات المخالفة والذبح خارج المجازر الحكومية، كما تم صرف 41.3 مليون رغيف بمعدل 2.6 مليون رغيف فى اليوم بخلاف 2000 طن دقيق مستودعات بموجب البطاقات التموينية.

وأضاف أنه تم صرف السلع التموينية ومقررات شهر أبريل الماضى بالكامل لحوالى 555 تاجر تمويني وعدد 160 منفذ مشروع جمعيتي على مستوى المحافظة، وذلك بمبلغ قدره 42.50 مليون جنيه بنسبة 100% بموجب البطاقات التموينية دون إزدحام على المنافذ التموينية أو أي معوقات في عملية الصرف وخاصة تحت ظروف الحظر.

وتابع أنه تم توزيع عدد 330967 اسطوانة بوتاجاز منزلية بخلاف 9256 اسطوانة تجارية خلال الشهر وبالسعر الرسمي المحدد، وفى مجال صيانة الحبوب وتوريد القمح المحلي تبلغ السعة التخزينية للمحافظة من القمح المحلي 34000 طن، وذلك فى شونة وبنكر اسنا وشونة وصومعة أرمنت، ووصلت كمية الأقماح التي تم توريدها للمواقع التخزينية خلال شهر أبريل وحتى تاريخ 4/5/2020 كمية قدرها 6376.802 طن قمح بنسبة 18.8% من السعة التخزينية للمحافظة، كما شهدت أسواق الخضر والفاكهة استقرار الأسعار بما يناسب المواطنين وتم رصد توفر جميع السلع الغذائية بالأسواق بما لا يدع مجالاً للازدحام.