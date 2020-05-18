المصريين الأحرار يعقم محكمة كفر الدوار والمنشآت لمواجهة كورونا

قام أعضاء أمانة حزب المصريين الأحرار بكفر الدوار بالبحيرة، بتعقيم وتطهير مبنى مجمع المحاكم وقاعة المحامين، خاصة بعد إصابة محامي بفيروس كورونا المستجد وإصابة اسرته بناءا، و توجه علي الفور فريق الحزب لمواجهة كورونا ومنع تفشيه ما بين المحامين والمترددين بالمحكمة بالمداخل والمخارج وأماكن التجمعات.

جاء ذلك بناء على تعليمات الدكتور عصام خليل رئيس الحزب، واشراف أحمد حموده القائم بأعمال أمين المحافظة ، ومشاركة كل من أمين المركز الحزب عبد الناصر نعيم وأمين تنظيم كفر الدوار عبده الفرلي ومسئول لجنة الإعلام بالمركز رامي العاصي لتطهير وتعقيم مجمع المحاكم بأكمله في نهار رمضان لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

و تستمر المبادرة بجميع انحاء مدينة ومركز كفر الدوار بحملات يومية لخدمة الأهالي تخوفآ من الفيروس اللعين.